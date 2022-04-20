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Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı!

Spor haberi... Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılamayacak. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 18:22
Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı!

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022 Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyecek.

Mevcut koşulların, turnuvanın düzenleneceği tarihe kadar önemli ölçüde değişmesi halinde karar yeniden değerlendirilecek.

Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 4. basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçi böylece turnuvada mücadele edemeyecek.

Erkeklerde Andrey Rublev (dünya 8 numarası), Karen Khachanov (26), Aslan Karatsev (30), kadınlarda ise Anastasia Pavlyuchenkova (15), Victoria Azarenka (18), Daria Kasatkina (26) ve Veronika Kudermetova (29) da karardan etkilenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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