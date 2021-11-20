Haberler Tenis Son dakika spor haberi: Avustralya Açık için flaş corona virüsü aşısı kararı!

Son dakika spor haberi: Avustralya Açık için flaş corona virüsü aşısı kararı!

Son dakika spor haberleri... Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık için flaş bir karar alındı. Buna göre corona virüsü aşısı yaptırmayan sporcular turnuvaya katılamayacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:05
Son dakika spor haberi: Avustralya Açık için flaş corona virüsü aşısı kararı!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a corona virüsü aşısı yaptırmayan sporcular katılamayacak. Turnuva Direktörü Craig Tiley, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aşı hakkında çok fazla spekülasyon var. Açık olmak gerekirse eyalet başbakanı herkesin aşılanması gerektiğini açıkladığında bunu bütün oyuncularla paylaştık" diye konuştu.

Aşı olup olmadığını kamuoyuyla paylaşmayan erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic ile ilgili soruyu da yanıtlayan Tiley, "Novak'ı burada görmek isteriz. Burada oynamak için aşı olması gerektiğini biliyor" dedi.

En fazla grand slam kazanan sporcular sıralamasında, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic 20'şer şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor.

Aşılarını yaptıran İspanyol Nadal Avustralya Açık'a katılacağını doğrularken, dizinden operasyon geçiren Federer, turnuvada yer almayacağını duyurmuştu.

Avustralya Açık, Djokovic'in kariyerinde ayrı bir öneme sahip. Sırp sporcu, 20 grand slam şampiyonluğunun neredeyse yarısını (9 kez) Melbourne kentinde yaşadı.

Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.


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