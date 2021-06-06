Haberler Tenis Roger Federer'den üzen haber! "Fransa Açık'tan..."

Roger 'den üzen haber! "'tan..."

Tenis'in yaşayan efsanesi Roger , sporseverleri üzen bir açıklama yaptı. Federer, sakatlığı nedeniyle 'tan çekildiğini duyurdu. İsviçreli raket, "Takımımla yaptığım görüşmenin ardından Fransa Açık'tan çekilme kararı aldım" dedi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 17:53
Roger Federer'den üzen haber! "Fransa Açık'tan..."

yönetimi 'in çekildiğiyle ilgili bir açıklama yayımladı ve tecrübeli sporcunun çekilme kararı aldığını duyurdu. ise, "Takımımla yaptığım görüşmenin ardından 'tan çekilme kararı aldım" dedi.

İsviçreli sporcu, iki dizinden geçirdiği ameliyata vurgu yaparken, dinlenmesi ve rehabilatasyon sonrası geri dönmesinin önemli olduğunu açıkladı.

öncesinde dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen efsane tenisçi, dördüncü turdaki maçına çıkmayacak. Federer'in 9'uncu şampiyonluğunu hedeflediği Wimbledon, 28 Haziran'da başlayacak.

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