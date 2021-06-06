Roger Federer'den üzen haber! "Fransa Açık'tan..."

Roland Garros yönetimi Federer'in çekildiğiyle ilgili bir açıklama yayımladı ve tecrübeli sporcunun çekilme kararı aldığını duyurdu. Roger Federer ise, "Takımımla yaptığım görüşmenin ardından Fransa Açık'tan çekilme kararı aldım" dedi.

İsviçreli sporcu, iki dizinden geçirdiği ameliyata vurgu yaparken, dinlenmesi ve rehabilatasyon sonrası geri dönmesinin önemli olduğunu açıkladı.

Wimbledon öncesinde dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen efsane tenisçi, dördüncü turdaki Berrettini maçına çıkmayacak. Federer'in 9'uncu şampiyonluğunu hedeflediği Wimbledon, 28 Haziran'da başlayacak.