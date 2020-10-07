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Nadal 'ta yarı finale yükseldi

'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası'nda çeyrek finalde ile karşılaşan Nadal, rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:59 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:29
Nadal Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

İspanyol , teniste sezonun son grand slam turnuvası 'ta () yarı finale yükseldi. Başkent 'te düzenlenen turnuvanın mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Nadal ile kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan İtalyan karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 50 dakika süren maçta, dünya klasmanının 75 numarası Sinner'i 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, adını yarı finale yazdırdı. Kariyerinde 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan İspanyol sporcu, yarı finalde Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaşacak.

Schwartzman, geçen ay düzenlenen toprak kort turnuvası Roma Açık çeyrek finalinde Nadal'ı 2-0 mağlup etmişti.

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