Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Djokovic!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da perde Novak Djokovic ile Roger Federer arasında oynananan final maçıyla kapandı.

Dünya klasmanının 1 numarası Djokovic, 2 numaralı seribaşı rakibi İsviçreli Federer'i tie-break sonucu 3-2 mağlup ederek kariyerinin 16. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

Yaklaşık 5 saat süren karşılaşma, Wimbledon tarihinin en uzun süren final maçı oldu.

32 yaşındaki Djokovic, Federer ile Wimbledon'da oynadığı üçüncü finali de kazanmış oldu. Djokovic, Federer'e karşı genel toplamda oynadığı 48. maçta ise 26. galibiyetini aldı.

Turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon olan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün de sahibi oldu.

Karşılaşma sonrası Djokovic ve Federer açıklamalarda bulundu.

Roger Federer: Rakibim müthiş oynadı. Ben de iyi oynadım ama Novak'ı tebrik etmek lazım. Hala çok iyi hissediyorum.

Novak Djokovic: Bu en heyecanlı finallerden biriydi. Belki de birincisiydi. Tüm zamanların en iyi oyuncusuna karşı... Ona çok büyük bir saygı duyuyorum. Ne yazık ki bu maçlardan bir kaybeden olmak zorunda. Elimize fırsatlar geçti. Gerçek dışı bir baskı vardı. Roger insanların inanmalarını sağlayabileceğini söyledi. Ben ilham aldığımı söyleyebilirim.