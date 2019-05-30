Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ATP klasmanının 104. sırasında yer alan İsviçreli Henri Laaksonen'i bir saat 33 dakika süren mücadelede 6-1, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, üçüncü turda İtalyan Salvatore Caruso ile eşleşti.

Turnuvada 4 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Avusturyalı Dominic Thiem, klasmanın 94. sırasındaki Kazak Alexander Bublik'i 6-3, 6-7, 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Thiem, üçüncü turda Uruguaylı Pablo Cuevas ile mücadele edecek.

OSAKA ZORLANSA DA ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka, ikinci turda Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaştı.

Dünya klasmanının 43. sırasındaki Azarenka'yı 2 saat 50 dakika süren maç sonunda 4-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Osaka, üçüncü turda Çek Katerina Siniakova'nın rakibi oldu.

Üç numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Polonyalı Magda Linette'yi 6-4, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yoluna devam etti. Son şampiyon Halep, üçüncü turda Aleksandra Krunic ile Lesia Tsurenko arasındaki maçın galibiyle korta çıkacak.

Organizasyonun 10 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise Japon Kurumi Nara'yı 6-3 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti ve üçüncü tura kaldı.

Kariyeri boyunca 3'ü Fransa Açık'ta olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Serena Williams, üçüncü turda vatandaşı Sofia Kenin ile karşılaşacak.

NADAL VE FEDERER KORTA ÇIKACAK

Fransa Açık'ta yarın üçüncü tur maçları başlayacak.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Belçikalı David Goffin, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer de Norveçli Kasper Ruud ile üçüncü tur maçına çıkacak.

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Çek Karolina Pliskova, Hırvat Petra Martic, 7 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens da Sloven Polona Hercog karşısında dördüncü tur bileti arayacak.