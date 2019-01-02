Murray elendi
Büyük Britanyalı tenisçi, uzun sakatlık sürecinin ardından katıldığı Uluslararası Brisbane Turnuvası'na, 2. turda Medvedev'e yenilerek veda etti.
Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın 2. turunda karşılaştığı Daniil Medvedev'e 2-0 yenilerek elendi.
Avustralya'da düzenlenen turnuvanın 2. turunda, klasmanın 16. basamağındaki Rus Daniil Medvedev, dünya 240'ncısı Andy Murray'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre kortlardan uzak kalmıştı. Büyük Britanyalı tenisçi, geçen yıl ABD Açık'ta mücadele etmesine rağmen sakatlığının nüksetmesi nedeniyle tenise bir kez daha ara vermişti. 31 yaşındaki raket, geçen yıl sadece 12 maça çıkabilmişti.
- 2.1.2019 15:01
- Güncelleme: 2.1.2019 15:42
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Adım adım Cimbom’a geliyor
Toplam 1
Yorum
drogba Anadolu klüpleri genç yetenekler bulurken 34 yaş nedir yahu.. Ozan gibi adamlar monte edin şu takıma.. Başarıya aç,GS forma kıymeti bilecek
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Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
ms Ya olamazsan ne olacak digerleri bostan korkulugumu baskannnn
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Fikret Orman: Memnun değilim
Toplam 3
Yorum
Misafir Biz de Larin'e 1.7 milyon Euro veren yönetimden memnun değiliz.
Murray elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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