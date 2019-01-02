Murray elendi
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Murray elendi

Murray elendi

tenisçi, uzun sakatlık sürecinin ardından katıldığı Turnuvası'na, 2. turda Medvedev'e yenilerek veda etti.

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası , Tenis Turnuvası'nın 2. turunda karşılaştığı 'e 2-0 yenilerek elendi.

'da düzenlenen turnuvanın 2. turunda, klasmanın 16. basamağındaki Rus Daniil Medvedev, dünya 240'ncısı Andy Murray'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre kortlardan uzak kalmıştı. tenisçi, geçen yıl ABD Açık'ta mücadele etmesine rağmen sakatlığının nüksetmesi nedeniyle tenise bir kez daha ara vermişti. 31 yaşındaki raket, geçen yıl sadece 12 maça çıkabilmişti.

  1. 2.1.2019 15:01
  2. Güncelleme: 2.1.2019 15:42
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