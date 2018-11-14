Novak Djokovic, Alexander Zverev'i 2 sette geçti
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, Alexander Zverev'i 2-0 yendi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, Alexander Zverev'i 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. Dördüncü günün ilk mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.
Sırp raket Djokovic, Alman rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek gruptaki 2. maçını da kazandı.
Grubun diğer maçında 5 numaralı seribaşı Marin Cilic ile 8 numaralı seribaşı John Isner karşı karşıya gelecek.
- 14.11.2018 21:34
- Güncelleme: 14.11.2018 21:57
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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