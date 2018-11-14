Novak Djokovic, Alexander Zverev'i 2 sette geçti – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    , 'i 2 sette geçti

    Novak Djokovic, Alexander Zverev'i 2 sette geçti

    Profesyonel Tenisçiler Birliği () Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında , 'i 2-0 yendi.

    Profesyonel Tenisçiler Birliği () Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında , 'i 2-0 yendi.

    'nin başkenti 'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. Dördüncü günün ilk mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.

    Sırp raket Djokovic, Alman rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek gruptaki 2. maçını da kazandı.

    Grubun diğer maçında 5 numaralı seribaşı Marin Cilic ile 8 numaralı seribaşı John Isner karşı karşıya gelecek.

    1. 14.11.2018 21:34
    2. Güncelleme: 14.11.2018 21:57
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