Büşra Ün'den çifte zafer
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'den çifte zafer

    <a href="/index/busra-un?id=553bbfa0-ac34-4b3e-8e97-4a9e476f609c" class="" rel="tag">Büşra Ün</a>'den çifte zafer

    Paralimpik tenisçi , 'da katıldığı turnuvada hem tekler hem de çiftlerde şampiyon oldu

    Tekerlekli Sandalye Tenis Ancient Messini Açık'ta milli sporcu , iki altın madalya kazandı.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ın Kalamata şehrinde düzenlenen organizasyonda Büşra, kadınlarda hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

    Tek kadınlar finalinde İtalyan Silvia Morotti ile karşılaşan Büşra, rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.

    Büşra, çiftler kategorisinde de Büyük Britanyalı partneri Jessica Webb ile İtalyan Anna Maria Bertola-Monica Quassinti ikilisini mağlup etmeyi başardı. Milli tenisçi, böylece 'da çifte zafer yaşadı.

    1. 5.11.2018 16:54
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