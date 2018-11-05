Büşra Ün'den çifte zafer
Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Yunanistan'da katıldığı turnuvada hem tekler hem de çiftlerde şampiyon oldu
Tekerlekli Sandalye Tenis Ancient Messini Açık'ta milli sporcu Büşra Ün, iki altın madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen organizasyonda Büşra, kadınlarda hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.
Tek kadınlar finalinde İtalyan Silvia Morotti ile karşılaşan Büşra, rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.
Büşra, çiftler kategorisinde de Büyük Britanyalı partneri Jessica Webb ile İtalyan Anna Maria Bertola-Monica Quassinti ikilisini mağlup etmeyi başardı. Milli tenisçi, böylece Yunanistan'da çifte zafer yaşadı.
- 5.11.2018 16:54
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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