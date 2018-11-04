Djokovic, Federer'i yenerek finale çıktı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Djokovic, Federer'i yenerek finale çıktı

    Djokovic, Federer'i yenerek finale çıktı

    'nda Federer'i 2-1 yenen Djokovic, finalde Khachanov ile karşılaşacak

    'nın tek erkekler yarı finalinde 'i 2-1 mağlup eden , adını finale yazdırdı.

    Turnuvanın yarı finalinde, bu sezon gösterdiği büyük çıkışla dikkati çeken Sırp Djokovic ile dünya 3 numarası İsviçreli Federer karşılaştı.

    3 saat 2 dakika süren zorlu mücadeleyi 7-6, 5-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanan Djokovic, finale yükseldi.

    Pazartesi günü güncellenecek dünya sıralaması listesinde zirveye yerleşecek Djokovic, diğer yarı final maçında Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0'la geçen Rus Karen Khachanov ile yarın finalde karşılaşacak.

    1. 3.11.2018 22:33
    2. Güncelleme: 4.11.2018 01:23
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