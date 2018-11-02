'Federer Suudi Arabistan'a gitmiyor' – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'Federer 'a gitmiyor'

    'Federer Suudi Arabistan'a gitmiyor'

    'ın Başkonsolosluğu'nda işlenen cinayeti, ülkede gerçekleşecek bir spor organizasyonuna da yansıdı.

    'ın Başkonsolosluğu'nda işlenen cinayeti, ülkede gerçekleşecek bir spor organizasyonuna da yansıdı. Cidde kentinde 22 Aralık'ta düzenlenecek Kral Salman Tenis Şampiyonası için teklif alan ünlü tenisçi , organizasyona katılmayı reddetti. İsviçreli tenisçi konuyla ilgili olarak "Oynamamayı tercih ediyorum. Şu an için orada oynamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 2.11.2018 11:01
    2. Güncelleme: 2.11.2018 11:07
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