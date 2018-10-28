Federer'den 99. şampiyonluk
İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Rumen Marius Copil'i 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı.
Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 3 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 93. basamağındaki Marius Copil karşılaştı.
Federer, ATP düzeyinde şampiyonluğu bulunmayan rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek İsviçre Salon Turnuvası'nda 9. kez mutlu sona ulaştı.
37 yaşındaki Federer, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 99. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Eski dünya 1 numarası, 109 şampiyonluğu bulunan Jimmy Connors'ın ardından "açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 2. sırasında yer alıyor.
- 28.10.2018 21:10
- Güncelleme: 28.10.2018 21:21
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Federer'den 99. şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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