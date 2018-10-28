Federer'den 99. şampiyonluk – Fotomaç – 28 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Federer'den 99. şampiyonluk

    Federer'den 99. şampiyonluk

    Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Rumen 'i 2-0 yenen İsviçreli kazandı.

    Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 3 numarası ile dünya sıralamasının 93. basamağındaki karşılaştı.

    Federer, ATP düzeyinde şampiyonluğu bulunmayan rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek Turnuvası'nda 9. kez mutlu sona ulaştı.

    37 yaşındaki Federer, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 99. tekler şampiyonluğunu elde etti.

    Eski dünya 1 numarası, 109 şampiyonluğu bulunan Jimmy Connors'ın ardından "açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 2. sırasında yer alıyor.

    1. 28.10.2018 21:10
    2. Güncelleme: 28.10.2018 21:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Federer'den 99. şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN