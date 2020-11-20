Haberler Teknoloji Cyberpunk 2077 fragmanı yayınlandı! Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne?

2077 fragmanı yayınlandı! Cyberpunk 2077 ne?

CD Project RED tarafından yakın zamanda piyasaya sürülecek olan ve tüm dünyada merakla beklenen 2077 hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Oyunun hikayesini anlatan, Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Peki, Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 ertelendi mi? Cyberpunk 2077 Gameplay fragmanı izle...

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:59 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 10:00
Cyberpunk 2077 fragmanı yayınlandı! Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne?

Uzun zamandır tanıtımlarıyla oyunseverlerin hayallerini süsleyen ve çıkışı dört gözle beklenen 2077 hakkında yeni bir açıklama geldi. Oyunun Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Öte yandan yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelenmişti.

CYBERPUNK 2077 FRAGMANI

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