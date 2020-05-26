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26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Teknoloji The Last of Us 2'den yeni görüntüler yayınlanacak

görüntüleri State of Play etkinliğinde yayınlanacak

The Last of Us 2 görüntüleri State of Play etkinliğinde yayınlanacak

Konsol oyunları arasında en çok beğenilenlerden biri olan The Last of Us'ın devam serisi olan The Last of Us Part 2 için sevindirici bir haber geldi. tarafından düzenlenecek State of Play etkinliğinde oyuna dair yeni görüntüler ve bilgiler yer alacak.

4 kullanıcılarının çok sevdiği The Last of Us oyununun devam serisi olan, The Last of Us Part II'nin çıkmasına oldukça kısa bir süre kalmışken, PlayStation yönetiminden oyun ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada yer alan ifadelere göre PlayStation'ın son "State of Play" etkinliğinde The Last of Us Part 2 de tanıtılacak. Etkinlikte merakla beklenen oyunlardan biri olan The Last of Us'tan yeni görüntüler ve detaylar paylaşılacak.

STATE OF PLAY ETKİNLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

tarafından düzenlenecek olan State of Play etkinliği, 27 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saati ile gece 23:00'te gerçekleştirilecek. Böylelikle oyunseverler, The Last of Us Part II ile ilgili yeni görüntüler ve bilgiler edinebilecekler. State of Play etkinliği toplamda 20 dakika sürecek. Ayrıca oyunun yönetmeni Neil Druckmann da etkinlikte yer alacak ve etkinliğin 8 dakikası, The Last of Us Part II'den görüntüler yer alacak.

  1. 26.05.2020
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