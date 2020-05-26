The Last of Us 2 görüntüleri State of Play etkinliğinde yayınlanacak
Konsol oyunları arasında en çok beğenilenlerden biri olan The Last of Us'ın devam serisi olan The Last of Us Part 2 için sevindirici bir haber geldi. Sony tarafından düzenlenecek State of Play etkinliğinde oyuna dair yeni görüntüler ve bilgiler yer alacak.
PlayStation 4 kullanıcılarının çok sevdiği The Last of Us oyununun devam serisi olan, The Last of Us Part II'nin çıkmasına oldukça kısa bir süre kalmışken, PlayStation yönetiminden oyun ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada yer alan ifadelere göre PlayStation'ın son "State of Play" etkinliğinde The Last of Us Part 2 de tanıtılacak. Etkinlikte merakla beklenen oyunlardan biri olan The Last of Us'tan yeni görüntüler ve detaylar paylaşılacak.
STATE OF PLAY ETKİNLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sony tarafından düzenlenecek olan State of Play etkinliği, 27 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saati ile gece 23:00'te gerçekleştirilecek. Böylelikle oyunseverler, The Last of Us Part II ile ilgili yeni görüntüler ve bilgiler edinebilecekler. State of Play etkinliği toplamda 20 dakika sürecek. Ayrıca oyunun yönetmeni Neil Druckmann da etkinlikte yer alacak ve etkinliğin 8 dakikası, The Last of Us Part II'den görüntüler yer alacak.
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
The Last of Us 2 görüntüleri State of Play etkinliğinde yayınlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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