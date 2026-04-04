Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Arda, Melih, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Tayyip Talha, Nazım, Maxim

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Güven, Duarte, Hagi, Hwang, Janvier, Makouta, Ümit, Hadergjonaj

GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.