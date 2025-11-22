İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı | Hangi kanalda, saat kaçta?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İkas Eyüpspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Düşme hattını yeniden yazacak karşılaşmada 3 puan, iki takım için de kritik öneme sahip. Son 3 maçtır aldığı mağlubiyetlerle taraftarını hayal kırıklığına uğratan İkas Eyüpspor, puan tablosunda son sıraya düşme riskiyle karşı karşıya. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise bu sezonki galibiyet sayısını 3'e çıkarmayı hedefliyor. İşte İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı detayları...

İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Marcos; Calegari, Muljakic, Yalçın, Ortakaya; Demirbay, Legowski; Akbunar, Kayan, Gurler; Thiam

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic; Çankaya, Roco, Çınar, Balkovec; Doh, Kranevitter; Serginho, Özcan, Larsson; Fofana