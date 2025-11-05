Sergen Yalçın’a çifte sevk! PFDK’dan derbi sonrası flaş karar

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı hareket ve hakeme yönelik davranışları nedeniyle iki ayrı maddeden disipline sevk edildi.

Derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü de "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle PFDK'ya gönderildi.

Öte yandan, Galatasaray-Trabzonspor maçında oyun dışında kalan Trabzonsporlu futbolcu Benjamin Bouchouari de kırmızı kart sonrası davranışları nedeniyle disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı.

İŞTE PFDK SEVKLERİ

"Hukuk Müşavirliği'nce 04.11.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 31.10.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BENJAMIN BOUCHOUARI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca02.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.11.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı NURETTİN AÇIKALIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi RIZA ERKUT YURDEMİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA BAKİ ERSOY'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü VITO TERCOLO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ORKUN KÖKÇÜ'nün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."