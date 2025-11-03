Eyüpspor-Antalyaspor maçı tıkla izle: İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, İstanbul'da İkas Eyüpspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde istediği grafiği bir türlü yakalayamayan Eyüpspor, Orhan Ak yönetiminde kötü gidişe artık dur demek istiyor. 8 puanla 17. sırada yer alan mor-beyazlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puana uzanmayı hedefliyor. Öte yandan ligin en formsuz takımlarından biri olan Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor. Erol Bulut yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, henüz galibiyetle tanışamadı. Son 4 maçını da kaybeden Akdeniz temsilcisi, 10 puanla 14. sırada yer almasına rağmen düşüşe dur diyebilmek için bu karşılaşmayı çıkış noktası olarak görüyor. Peki, İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.