Rizespor-Başakşehir MAÇI CANLI İZLE | Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor-Başakşehir MAÇI CANLI İZLE | Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Son hafta maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesinde çıkış arayan İstanbul ekibi, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. İlhan Palut yönetiminde puanını 11'e çıkartmayı amaçlayan Karadeniz temsilcisi ise iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Rizespor-Başakşehir maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:26
Rizespor-Başakşehir MAÇI CANLI İZLE | Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Son haftayı puansız kapatan iki takım da bu karşılaşmada çıkış yakalamanın peşinde olacak. Zorlu deplasmanda 3 puan alarak moral bulmak isteyen Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde eksiklerini kapatıp yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İlhan Palut yönetiminde iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında oynanacak Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Zeqiri, Buljubasic, Emrecan, Jurecka

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Operi, Berat, Crespo, Deniz, Kemen, Brnic, Shomurodov

