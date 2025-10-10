CANLI SKOR ANA SAYFA
Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut oldu

Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut oldu

Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un yeni teknik direktörü, Erol Bulut (50) oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 15:07
Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut oldu

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'u getirdi. Antalyaspor yönetimi tarafından Antalya'ya davet edilen ve uzun bir görüşme yapılan Erol Bulut, 2 yıllığına kırmızı beyazlı ekiple anlaşma sağladı.

Antalyaspor'un; son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'u gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı. Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.

