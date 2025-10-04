Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle | Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'taki derbi maçında kozlarını paylaşacak. Tek hedefi galibiyet olan iki dev takımda Beşiktaş, bir maç eksikle ve 12 puanla haftaya beşinci sırada girdi. 21 puanı bulunan sarı-kırmızılılar ise Liverpool galibiyetinin ardından derbiye odaklanarak kritik Beşiktaş maçı öncesi hem rekor hedefliyor hem de zirve yarışındaki rakibiyle farkı açmayı amaçlıyor. Geçen sezonun 2. yarısında olduğu gibi yine hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşmanın yayın bilgisi ve 11'leri merak ediliyor. İşte Galatasray - Beşiktaş derbisinin tüm detayları...

Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yasin Kol'un düdüğüyle başlayacak karşılaşmada Aslan tam kadroyla sahaya çıkarken Beşiktaş'ta ise sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek. Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacakları ise maçtan önce belli olacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay (Sane), Lemina, Barış Alper, Yunus, Osimhen (Icardi)

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Jota, Abraham (Toure).

15 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakaları kazanırken, ligdeki 15 müsabakadan galip ayrıldı. Aslan, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de bu sezona çok iyi giriş yapan Galatasaray, namağlup yoluna devam ediyor. Ligde Alanyaspor galibiyetiyle 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, lig tarihinde en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Aslan, derbide rekorunu geliştirmek için sahaya çıkacak.

28 MAÇLIK NAMAĞLUP SERİSİ

RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Galatasaray, daha sonra evinde çıktığı 28 maçta yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

EN ÇOK GOL ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda hem hücumda hem de defansta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 7 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada bulunuyor. Ligde 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Okan Buruk'un öğrencileri, 2 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Galatasaray'da 8 farklı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda; Mauro Icardi 5, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük müsabakasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

SANCHEZ SINIRDA

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, derbide sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve milli maçlar için verilen aradan sonra deplasmanda oynayacakları RAMS Başakşehir müsabakasında oynayamayacak. Galatasaray'da yeni transferleri, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk derbilerine Beşiktaş karşısında çıkacak. Bu sezon transfer edilen Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, görev alması durumunda sarı-kırmızılılarla siyah-beyazlılara karşı mücadele edecek. Takımda ayrıca Ismail Jakobs, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ile Yusuf Demir de forma giyerse ilk kez Beşiktaş ile oynayacak.

13 İSİM SİFTAH PEŞİNDE

Beşiktaş'ta 13 oyuncu derbide Galatasaray'a karşı ilk kez forma giyecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde; yaz transfer döneminde kadroya katılan David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz, ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz ise, görev alması halinde yaklaşık üç buçuk yıl aradan sonra sarı-kırmızılılara karşı rakip olacak.

RAFA'DAN BEKLENTİ YÜKSEK

Son haftalarda performansını yükselten siyah-beyazlılarda, Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın performansı da dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncu Süper Lig'de en çok gol atan Beşiktaşlı oyuncu konumunda bulunuyor. Rafa, kaydettiği 5 golle bu alanda Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Galatasaray'dan Mauro Icardi ile zirveyi paylaşıyor. Trendyol Süper Lig'de 6 mücadelede forma giyen 32 yaşındaki oyuncu Kayserispor'a 3, Kocaelispor ve Eyüpspor'a 1'er gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray'a karşı 4. kez Beşiktaş forması giyecek olan Rafa Silva, sarı-kırmızılıların ağlarını 2 kez sarstığı söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 1 kez de mağlubiyet yaşadı.

NECİP UYSAL EN TECRÜBELİSİ

Beşiktaş'ta Necip Uysal, mevcut oyuncular arasında Galatasaray'a karşı Süper Lig'de en çok forma giyen isim olarak ön plana çıkıyor. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı derbilerde ligde 17 mücadelede boy gösterdi. Necip, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Ezeli rakibe karşı çıktığı maçlarda gol kaydedemeyen 34 yaşındaki oyuncu, 5 sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta 17. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon 2 müsabakada forma şansı buldu ve toplam 81 dakika sahada kaldı.

Ayrıca Ersin Destanoğlu 6, Mert Günok 5, Salih Uçan 4, Milot Rashica ve Rıdvan Yılmaz 3'er, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Emirhan Topçu 2'şer defa Galatasaray'a karşı Süper Lig'de görev yaptı.

GÖKHAN KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki sağ beki Gökhan Sazdağı, sezonun ilk yarısında Galatasaray'a karşı ikinci maçını oynayacak. Sezona Kayserispor'da başlayan ve 5. haftadan itibaren sırtına siyah-beyazlı formayı geçiren Sazdağı, 42 gün içinde Galatasaray'a karşı ikinci kez sahaya çıkacak. Tecrübeli oyuncu, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kalmıştı. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Ayrıca Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında olan tek oyuncu.

DERBİDE DEMİR EGE YOK, ABRAHAM BELİRSİZ

Siyah-beyazlılarda antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sol ayak kemiğinde kemik ödemi tespit edilen Demir Ege Tıknaz, Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Kocaelispor müsabakasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Dün yapılan idmanda yer almayan ve tedavisine devam edilen İngiliz golcünün durumu bugün gerçekleşecek son antrenmanda netlik kazanacak.

KARTAL RAMS PARK'TA ZORLANIYOR

Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında Seyrantepe'de oynadığı 15 maçta rakip fileleri 12 kez sarsabildi. Söz konusu maçlarda 2 defa galibiyet elde edebilen siyah-beyazlılar, kalesinde 25 gol gördü. Kartal, bir diğer ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı ise 12 deplasman golünü 5 maçta kaydetti.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte 10 maçta gol atabilirken 5 maçta ise skor üretemedi.