Konyaspor-Başakşehir maçı izle | Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Konyaspor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Başakşehir, ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.