Varsa yoksa galibiyet

Kayserispor'da gündem Beşiktaş. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'in erteleme maçında bugün Beşiktaş'I ağırlayacak. Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 1 yenilgi, 4 beraberlik alarak 5 puan toplayan Markus Gisdol'un öğrencileri, güçlü rakibine karşı galip gelerek taraftarlarına 3 puan hediye etmenin planlarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanından son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere ayrılan Kayseri ekibinde futbolcuların morali oldukça yüksek. Futbolcuların moralli ve hırslı çalışması da teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sakatlıkları devam eden Hosseini, Bennasser ve Mane dışında eksiği bulunmayan Kayserispor'da Antalyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Denswil ve Abdulsamet Burak'ın iyileştiği, durumlarının maç saatinde netleşeceği bildirildi. Geçtiğimiz sezon Kayseri'de oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçını siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı. İstanbul'da oynanan maçta da yine Beşiktaş 2-0 galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de son galibiyetini 2020'de 3-1'le almıştı.