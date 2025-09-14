CANLI SKOR ANA SAYFA
Zecorner Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Zecorner Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 19:09
Zecorner Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Zecorner Kayserispor ile Göztepe 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

İlk yarının 0-0'lık eşitlikle tamamlandığı maçta ev sahibi ekip, 60. dakikada Miguel Cardoso'nun attığı golle öne geçti. Konuk takım, Efkan Bekiroğlu'nun 85. dakikada frikikten ağlara gönderdiği topla eşitliği sağladı.

Bu sonuçla birlikte Zecorner Kayserispor, ligde çıktığı 4 maçta da galibiyetle tanışamamış oldu(3B 1M). Göztepe ise ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı (3B 2G).

Trendyol Süper Lig'de bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor, Antalyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

