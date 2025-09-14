Zecorner Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Zecorner Kayserispor ile Göztepe 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

İlk yarının 0-0'lık eşitlikle tamamlandığı maçta ev sahibi ekip, 60. dakikada Miguel Cardoso'nun attığı golle öne geçti. Konuk takım, Efkan Bekiroğlu'nun 85. dakikada frikikten ağlara gönderdiği topla eşitliği sağladı.

Bu sonuçla birlikte Zecorner Kayserispor, ligde çıktığı 4 maçta da galibiyetle tanışamamış oldu(3B 1M). Göztepe ise ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı (3B 2G).

Trendyol Süper Lig'de bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor, Antalyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.