İkas Eyüpspor’un zaferi öncesi Robin Yalçın’dan flaş soyunma odası konuşması!

Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden İkas Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak bu maçtan önce soyunma odasında yaşananlar en az galibiyet kadar konuşuldu. Robin Yalçın'ın takım arkadaşlarına hitaben yaptığı etkileyici konuşma İkas Eyüpspor Kulübü tarafından paylaşılan bir videoyla gözler önüne serildi.

Robin Yalçın konuşmasında şu sözleri sarf etti: "Burada herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sağlık ekibinden, malzemecilere, temizlik görevlilerinden aşçılara kadar herkes bizim için çalışıyor. Polat, İsmail, Uğur ağabey her detayı düşünüyor. Temizlik görevlileri, biz iyi dinlenelim diye her şeyi düzenliyor. Şaban abi yemekleri en güzel şekilde hazırlıyor. Fizyoterapistler, masörler bize en iyi şekilde hizmet veriyor. Peki biz kim oluyoruz da onların bu emeğine karşılık mücadele etmiyoruz?

Beşiktaş ve Gaziantep maçlarında gösterdiğimiz mücadeleyi hatırlayın! Biz o günlerde sahada kim olduğumuzu gösterdik. Biz sıradan bir ekip değiliz, biz bir aileyiz, bir takımız!

Ormanın kralı kimdir? Aslandır. Ama en büyük o mudur? Hayır, fildir. En hızlı o mudur? Hayır, çitadır. Peki neden kraldır? Çünkü sahip olduğu o muazzam mentalite sayesinde! İşte ben de bugün sahada o mentaliteyi, o ruhu görmek istiyorum! Bugün hep birlikte ava çıkıyoruz! Haydi, aslanlar gibi savaşalım!"

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