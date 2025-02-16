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Haberler Süper Lig Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: "Futbolcuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları bizi memnun ediyor"

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: "Futbolcuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları bizi memnun ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, takımın performansından memnun kaldıklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 21:58
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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: "Futbolcuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları bizi memnun ediyor"

Ülker Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, skor anlamında istediklerini alamadıklarını ancak futbolcuların oyun içinde beklentilerinin yüzde 70'ini karşıladığını söyledi.

Karşılaşmada ön alan baskısı ve stoperleri serbest bırakarak yaptıkları oyunun Fenerbahçe'yi yüksek top kullanmaya zorladığını anlatan Sütlü, "Ligin en formda takımıyla oynadık. Yaptığınız basit hatalar kalenize gol olarak dönüyor ama oyunculara teşekkür ediyoruz. Futbolcuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları bizi memnun ediyor. Basit hataları en aza indirerek yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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