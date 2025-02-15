Beşiktaş - Trabzonspor canlı izle | Trendyol Süper Lig BJK - TS maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Dolmabahçe'de karşı karşıya geliyor. Zorlu derbiyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım, taraftarı önünde kazanmak istiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Eski takımına karşı konuk olacak Şenol Güneş ise son haftalardaki performansı sürdürmeyi amaçlıyor. Üst sıralara çıkışını sürdürmek isteyen bordo-mavililer 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

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OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN MAÇ ÖNÜ KONUŞMASI

🗣 Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in maç önü açıklamaları. #BJKvTS pic.twitter.com/sDZybRDNST — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 15, 2025

ŞENOL GÜNEŞ'İN DERBİ ÖNCESİ SÖZLERİ

🗣 Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç önü açıklamaları. #BJKvTS pic.twitter.com/znPZJdNj0w — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 15, 2025

IMMOBILE İLE BANZA KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in 24. haftasında oynanancak derbide gözler Immobile ile Banza'nın üzerinde olacak. İki golcünün sahne alacağı kritik maçta, gol krallığınına oynayan futbolcuların nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Skor tabelasını değiştirmek isteyen yıldız isimlerin gol ya da goller atıp atamayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Immobile ve Banza'nın istatistikleri:

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Tüpraş Stadyumu'nda ilk lig maçına çıkacak olan Beşiktaş taraftarı önünde kazanmak istiyor. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, Kara Kartal müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA 4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor maçına hazırlanan Beşiktaş, evinde oynadığı son 4 lig maçında 2 defa galip olurken, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0, Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

BORDO-MAVİLİLER 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Süper Lig'de yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 lig maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Antalyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında gol yemeyen bordo-mavililer, son olarak Samsunspor maçında 2 gole engel olamamıştı. Beşiktaş karşısında da etkili bir savunma ortaya koymak isteyen Fırtına'da Uğurcan Çakır'ın performansı merak ediliyor.

ŞENOL GÜNEŞ 12 YIL SONRA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanan deneyimli Teknik Direktör Şenol Güneş yaklaşık 12 yıl sonra Tüpraş Stadyumu'nda yerini alacak. Trabzonspor'un başında 3 puan için sahaya çıkacak olan Güneş, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı mücadele vermişti.

FIRTINA'DAN DEPLASMAN FOBİSİ

İç sahada daha etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor, son deplasman galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek almıştı. 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet alamayan bordo-mavililer, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 141. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Trabzonspor 141. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 56 kez siyah-beyazlılar kazanırken, 47 mücadeleyi de bordo-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 37 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

VAR HAKEMİ POLONYALI

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Polonya'dan FIFA kokartlı Daniel Stefanski, AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapıyor.