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Haberler Süper Lig ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: "Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik"

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: "Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, üç puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 18:51
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ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: "Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik"

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, Antalyaspor maçına iyi hazırlandıklarını vurguladı.

Antalyaspor'un kendi sahasında iyi oynayan ve son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip olduğunu ifade eden Yavaş, "Bugün bizi zor bir maçın beklediğini biliyorduk, o ciddiyetle bu mücadeleye hazırlandık. Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik. Maçın genelinde oyuna hakim olan bizdik. İstediklerini sahada uygulayan bir ekip vardı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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