Antep'ten vurgun

Süper Lig'in 37'nci haftasında Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı ve Fatih Karagümrük bu sonuçla Süper Lig'e veda etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ardından Gaziantep, 47. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle öne geçti. Karagümrük'te Federico Ceccherini, 53. dakikada VAR incelemesinin ardından Lazar Markovic'e yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Markao, 67. dakikada Gaziantep FK savunmasının yaptığı hatayı affetmedi. Pas hatasında topu kapan yıldız oyuncu, ceza sahası dışından attığı golle skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda Karagümrük kalesine yüklenen ev sahibi ekip, 90'da Marko Jevtovic'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karagümrük uzatma anlarında beraberlik ararken, kontrada rakip savunmayı eksik yakalayan Antep, 90+9. dakikada Monteiro'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.

KIRMIZI KART BİZİ BOZDU

Fatih Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Maç istediğimiz gibiydi ama kırmızı kart bütün dengemizi bozdu. Devamını getiremedik. Takımı kümede kalamadığımız için çok üzgünüz" dedi.

BİZİM İÇİN FİNALDİ VE KAZANDIK

Karagümrük'e geçmiş olsun diyorum, küme düştüler. Siz sevinirken, diğerlerinin üzüldüğünü görmek buruk sevinç yaşatıyor. Finaldi bizim için. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Çok mutluyum.