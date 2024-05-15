Golcüler Inter'den

Şampiyonluk yarışının kıyasıya yaşandığı Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışı da ilginç bir tesadüfe konu oldu. Milano yerel basını, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ilk 4'te yer alan isimlerin daha önce İtalyan devi İnter'de oynadığına dikkat çekti. 'İnter'den Süper Lig yapıldı' başlığıyla verilen haberde, hafta sonu yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde iki eski İnterli İcardi-Dzeko ikilisine dikkat çekilirken, mavi-siyahlıların Süper Lig'le olan ilişkisine ayrı bir parantez açıldı.

ESKİ INTER TÜRKİYE'Yİ DOMİNE ETTİ

Süper Lig'deki gol krallığı listesinde ilk 4'ü paylaşan isimlerin İnter'li eski santrforlardan oluşması İtalyanların dikkatini çekti. Süper Lig'in en golcü isminin 23 golle G.Saraylı İcardi olduğunu, ardından F.Bahçe'den Dzeko'nun 20 golle takipte kaldığını belirten yerel basın, işin burada bitmediğini 3. sırada 18 golle Sivas'tan Manaj ve 17 golle Pendik'den Thiam'ın geldiğini belirtip, "Dört eski İnter oyuncusu ilk dörtte" şeklinde habere vurgu yaptı.

BALOTELLI VE RIVAS DA VAR

İlk 4'teki İcardi, Dzeko, Manaj ile Thiam'ın yanı sıra iki eski İnterli Balotelli ve Rivas'a da yer verildi. Gaziantep FK maçında kırmızı gören Balotelli'nin 7 gol attığı, Hatayspor'da oynayan Rivas'ın da sakatlıklardan dolayı 5 golde kaldığı belirtildi.