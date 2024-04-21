RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 21 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.