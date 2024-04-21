Haberler Süper Lig Bitexen Antalyaspor- Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? | Trendyol Süper Lig

Bitexen Antalyaspor- Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bitexen Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın tarihi, yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor- Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 10:10
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Bitexen Antalyaspor- Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BITEXEN ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports Max 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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