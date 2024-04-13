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Adana Demirspor - Kayserispor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 20:30
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Adana Demirspor - Kayserispor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve İbrahim Bozbey yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi.

ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Milad, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Nani, Emre Akbaba, Balotelli.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Bourabia, Shukurov, Ramazan, Boa Morte, Cardoso, Bahoken.

ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Kayserispor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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