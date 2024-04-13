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Adana Demirspor-Kayserispor maçı sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. 0-0 berabere biten maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 23:16
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Adana Demirspor-Kayserispor maçı sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı!

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından müsabakaya ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile ev sahibi tribünündeki bir taraftar arasında tartışma çıktı. Saha kenarına inen taraftar, spor polisi ve güvenlik ekiplerince durdurulduktan sonra dışarı çıkarıldı. Bu sırada tribünlerdeki bazı kişiler de sahaya su şişesi ve meşale attı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve takımların teknik heyeti, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Gerginliğin durulmasının ardından taraftarlar stadı terk etmeye başladı.

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