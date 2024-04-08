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Hakemlere VAR eğitimi
MHK Nisan ayı eğitim çalışmaları VAR eğitimiyle devam etti. 3-6 Nisan arasında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde TFF Riva Tesisleri'nde VAR/AVAR olarak görev alabilecek hakemlere VAR konuları hakkında teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları MHK VAR Sorumlusu Dr. Cem Satman koordinasyonunda gerçekleştirildi. 4 Nisan'da 8 ve 5 Nisan'da 8 olmak üzere 16 hakem ile teorik ve simülasyon eğitimleri yapıldı.
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