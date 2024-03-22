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TFF'den bir devrim daha!

Takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, faul, sarı, kırmızı kart ve ofsayt gibi başlıklar altında yapılan analizle hakemlerin maç performansı arttırılacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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TFF'den bir devrim daha!

Video Hakem Sistemi (VAR), dijital atamayla belirlenen hakemlerin ardından yarı otomatik ofsayt sistemi gibi futbol dünyasında ses getiren teknolojik devrimlere imza atan Türkiye Futbol Federasyonu, bir yenilik daha yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Trendyol Süper Lig'de analiz uygulaması başlattı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

SON 3 MAÇIN VERİLERİ ALINACAK

UEFA'nın da benzer bir sistem kullandığının ifade edildiği açıklamada, uygulamanın takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı, kırmızı kart ve ofsayt gibi başlıklar altında yapılan analizlerle hakemlerin maç performanslarına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi. Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizlerin, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncelleneceği, böylelikle hakemlerin oynanacak maçlara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmalarının sağlanacağı aktarıldı.

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