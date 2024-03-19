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SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak yayımlanırken 30. haftanın VAR kayıtları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki 30. hafta VAR kayıtları açıklandı mı, nasıl, nereden izlenir? ? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları canlı izleme linki ve detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:30
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SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları

SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | Türkiye Futbol Federasyonu, şeffaf futbol anlayışını hayata geçirmek amacıyla Süper Lig'de VAR kayıtlarını yayımlamaya başladı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve Yabancı TV Hakem Gözlemciliği'nin ardından hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyuna sunuluyor. Peki 30. hafta VAR kayıtları açıklandı mı? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...

TFF SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılaşacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, 30. haftanın VAR kayıtları 18 Mart Pazartesi günü, akşam saatlerinde yayımlandı. Süper Lig'in 30. hafta kayıtları, TFF YouTube kanalında yer almaktadır.

👉SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

30. HAFTA MAÇLARI VE SKORLAR

Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 0 İstanbulspor A.Ş

⚽Vavacars Fatih Karagümrük 1 - 1 Tümosan Konyaspor

Corendon Alanyaspor 1 - 0 Mondihome Kayserispor

⚽Mke Ankaragücü 2 - 1 Rams Başakşehir Futbol Kulübü

Beşiktaş A.Ş. 1 - 2 Bıtexen Antalyaspor

⚽Yukatel Adana Demirspor A.Ş. 4 - 1 Ems Yapı Sivasspor

Çaykur Rizespor A.Ş. 3 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

⚽Kasımpaşa A.Ş. 3 - 4 Galatasaray A.Ş.

Atakaş Hatayspor 3 - 0 Yılport Samsunspor

⚽Trabzonspor A.Ş. 2 - 3 Fenerbahçe A.Ş.

Süper Lig geçtiğimiz haftaların var kayıtlarını izlemek için TIKLAYIN

VAR Kayıtlarının açıklanmasıyla alakalı daha önce TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."

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