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SÜPER LİG 28. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak yayımlanırken 28. haftanın VAR kayıtları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki 28. hafta VAR kayıtları ne zaman açıklanacak, nasıl, nereden izlenir? ? TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları canlı izleme linki ve detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 09:58 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 10:10
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SÜPER LİG 28. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları

SÜPER LİG 28. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | Türkiye Futbol Federasyonu, şeffaf futbol anlayışını hayata geçirmek amacıyla Süper Lig'de VAR kayıtlarını yayımlamaya başladı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve Yabancı TV Hakem Gözlemciliği'nin ardından hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyuna sunuluyor. Peki 28. hafta VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...

TFF SÜPER LİG 28. HAFTA VAR KAYITLARI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılaşacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, 28. haftanın VAR kayıtlarının 5 Mart Salı günü açıklanması bekleniyor. Süper Lig'in 28. hafta kayıtları, TFF YouTube kanalından yayımlanacak.

👉SÜPER LİG 28. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

28. HAFTA MAÇLARI VE SKORLAR

Kasımpaşa A.Ş. 0 – 0 Ems Yapı Sivasspor

⚽Çaykur Rizespor A.Ş. 3 – 0 Mondihome Kayserispor

Atakaş Hatayspor 0 – 2 Fenerbahçe A.Ş.

⚽Mke Ankaragücü 1 – 1 İstanbulspor A.Ş.

Rams Başakşehir Futbol Kulübü 1 – 0 Yılport Samsunspor

⚽Beşiktaş A.Ş. 0 – 1 Galatasaray A.Ş.

Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. 0 – 2 Tümosan Konyaspor

⚽Yukatel Adana Demirspor A.Ş. 1 – 0 Vavacars Fatih Karagümrük

Corendon Alanyaspor 3 – 1 Trabzonspor A.Ş.

⚽Bıtexen Antalyaspor 1 – 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

VAR Kayıtlarının açıklanmasıyla alakalı daha önce TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."

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