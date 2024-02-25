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Osman Zeki Korkmaz: Keşke peri masalı gibi bir şey olsa da Süper Lig'de kalsak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, ligde kalmalarının çok zor olduğuna dikkati çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 22:21 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 22:24
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Osman Zeki Korkmaz: Keşke peri masalı gibi bir şey olsa da Süper Lig'de kalsak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-siyahlılarda teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, açıklamalarda bulundu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, mücadelede hafta boyunca hazırlandıkları tüm senaryolarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Bazı oyuncuların pozisyonlarında değişiklik yaptıklarını, Beşiktaş'ın baskı yapma problemini iyi şekilde kullanmak istediklerini vurgulayan Korkmaz, "Bu anlarda topa sahipken birinci bölgeden hızlı şekilde çıkmamız gerekiyordu. Geçişlerde en az 5 oyuncuyla hücum etmeyi planladık. Mendy, Sambissa ve Ali Yaşar'ın bindirmeleriyle önemli anlar yaşadık. Fakat üçüncü bölgede sonuçlandırma sorunu yaşadık. Sambissa tarafından ilk 30 dakikadaki ortalar hedefi bulmadı, bu anlarda çok fazla kontra yedik. Bunun da fiziksel ve zihinsel faturasını yedik. Zaman zaman oyunun hakimiyeti Beşiktaş'ın eline geçti. Bence ilk yarı özelinde oyuna hakim olduğu anları daha iyi kullanan takım İstanbulspor'du. Sorun ise ceza sahası koşuları ve final paslarındaki tercih hatalarındaydı. 2-0'dan sonra yine heyecanlı bir oyun oldu ama artık oyun kontrolden çıkmıştı." açıklamasını yaptı.

6 hafta önce göreve geldiğini ve göreve geldikten sonra motivasyon anlamında bazı şeylere veda edildiğini de sözlerine ekleyen Korkmaz, şunları söyledi:

"Kayserispor maçını kazandık, o maçın 11'indeki 5 ya da 6 oyuncu başka takımlara gitti. Keşke peri masalı gibi bir şey olsa da Süper Lig'de kalsak. Ama zaten geri döneceğiz. Asıl odaklandığımız nokta denk bütçeyle borcu olmadan yarışmaya devam etmek. Süper Lig'deki takımların şu andaki borcu 1 milyar 250 milyon avro. İstanbulspor'un borcu yok. Başkanımız da az önce aradı, futbolcu arkadaşlarımın karakterli oyunlarından dolayı belli bir prim dağıtacağını söyledi. Biz düşmek ya da kalmak dışında başka bir kazanım elde etmek istiyoruz. Biz çok mutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Güzel futbol oynuyoruz, sahada mutluyuz."

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