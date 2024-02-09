Haberler Süper Lig Yukatel Adana Demirspor 1 - 3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Yukatel Adana Demirspor 1 - 3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 21:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yukatel Adana Demirspor 1 - 3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Yukatel Adana Demirspor ve Kasımpaşa karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-1 İstanbul ekibi kazandı.

Paşa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mamadou Fall, 32. dakikada Aytaç Kara ve 57. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic attı.

Adana temsilcisinin tek golü ise 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.

Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kasımpaşa, puanını 38 yaptı.

3 puan hasreti 8 maça çıkan Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.

DİĞER
Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları...
Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muci sağlık kontrolünden geçti!
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri!
150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muci sağlık kontrolünden geçti! Muci sağlık kontrolünden geçti! 21:38
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! 21:23
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 21:00
10 numara Pepe 10 numara Pepe 20:55
PAOK'tan Razvan Lucescu'ya yeni sözleşme! PAOK'tan Razvan Lucescu'ya yeni sözleşme! 20:43
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... 20:30
Daha Eski
Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi! Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi! 20:25
Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Beko! Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Beko! 20:20
Konyaspor'a Zimbabweli stoper! Konyaspor'a Zimbabweli stoper! 20:17
Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli 19:44
Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! 19:40
F.Bahçe'nin yeni transferi idmana çıktı! F.Bahçe'nin yeni transferi idmana çıktı! 19:11