Yukatel Adana Demirspor 1 - 3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Yukatel Adana Demirspor ve Kasımpaşa karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-1 İstanbul ekibi kazandı.
Paşa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mamadou Fall, 32. dakikada Aytaç Kara ve 57. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic attı.
Adana temsilcisinin tek golü ise 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.
Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kasımpaşa, puanını 38 yaptı.
3 puan hasreti 8 maça çıkan Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.