Haberler Süper Lig MKE Ankaragücü kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti

MKE Ankaragücü kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor ile yollarını ayıran kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 18:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MKE Ankaragücü kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor'dan ayrılan tecrübeli kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı sonlandıran 34 yaşındaki kaleciyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonuna transferini bildirdiği deneyimli file bekçisinin lisansını da çıkardı.

Ertaç Özbir, Süper Lig'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Adana Demirspor formaları giydi.

Ligde bu sezon 12 maçta forma giyen Ertaç, kalesinde 9 gol gördü.

MKE Ankaragücü, sezon başında transfer ettiği Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'le yollarını ayırmıştı.

DİĞER
SON DAKİKA: Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin torbası belli oldu! İşte muhtemel rakiplerimiz | Kura çekimi ne zaman?
Bursa'da STK'larla buluşma! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe'nin kadrosu açıklandı! Çağlar Söyüncü...
Guardiola'nın öğrencisi Cimbom'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları!
Dünyanın en büyük 32 kulübü açıklandı! İşte o liste
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünyanın en büyük 32 kulübü açıklandı! İşte o liste Dünyanın en büyük 32 kulübü açıklandı! İşte o liste 17:40
G.Saray o isimle sözleşme yeniledi! G.Saray o isimle sözleşme yeniledi! 17:36
G.Saray'dan 2 transfer birden! TFF'ye bildirildi G.Saray'dan 2 transfer birden! TFF'ye bildirildi 17:30
F.Bahçe'nin kadrosu açıklandı! Çağlar Söyüncü... F.Bahçe'nin kadrosu açıklandı! Çağlar Söyüncü... 17:17
Hatayspor - F. Karagümrük | CANLI Hatayspor - F. Karagümrük | CANLI 16:53
G.Saray sahasında Tarsusspor'u geçti! G.Saray sahasında Tarsusspor'u geçti! 16:53
Daha Eski
F.Bahçe evinde galip! F.Bahçe evinde galip! 16:49
📺Yalı Çapkını 56. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE 📺Yalı Çapkını 56. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE 16:31
F.Bahçe yıldız oyuncuyu Ankaragücü'ne gönderiyor! F.Bahçe yıldız oyuncuyu Ankaragücü'ne gönderiyor! 16:22
Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman? Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman? 16:17
Nijerya - Angola maçı ne zaman? Nijerya - Angola maçı ne zaman? 16:15
Avustralya - Güney Kore maçı ne zaman? Avustralya - Güney Kore maçı ne zaman? 16:04