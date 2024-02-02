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Atakaş Hatayspor 3 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Atakaş Hatayspor, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 18:59 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 19:15
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Atakaş Hatayspor 3 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Atakaş Hatayspor, puanını 28 yaptı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği topta Eysseric'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

33. dakikada Emre Mor'un ara pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Rohden'in şutu az farkla dışarıya gitti.

41. dakikada Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Matondo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

48. dakikada Ceccherini'nin müdahalesi sonrası Strandberg ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı verdi.

51. dakikada Strandberg'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

68. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde Can Keleş'in vuruşunda Erce gole izin vermedi.

80. dakikada Eysseric'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.

86. dakikada Can Keleş'in sağdan ortasında Erce'nin elinden kaçırdığı topu arka direkte Lasagna ağlara gönderdi. 2-1

90+5. dakikada Dadashov'un pasında Doğukan Sinik'in dokunuşunda topla buluşan Massanga meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Recep Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam (Abdulkadir Parmak dk. 75), Massanga, Dele Bashiru (Dadashov dk. 90), Joelson Fernandes (Boudjemaa dk. 67), Rivas (Doğukan Sinik dk. 89), Strandberg (Maksimovic dk. 90)

Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Hodzic

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan (Lasagna dk. 81), Ceccherini, Salih Dursun, Biraschi (Koray Günter dk. 81), Rohden (Can Keleş dk. 56), Bertolacci (Feghouli dk. 56), Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor (Teklic dk. 74), Serdar Dursun

Yedekler: Emre Bilgin, Paoletti, Emre Tintiş, Kourbelis, Veseli

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Goller: Massanga (dk. 41 ve 90+5), Strandberg (dk. 51 pen.) (Hatayspor), Lasagna (dk. 86) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Ceccherini, Can Keleş (Fatih Karagümrük)

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