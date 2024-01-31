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Saponara A.Gücü'nde

Sarı-lacivertliler, Verona'nın İtalyan 10 numarasıyla anlaştı. 32 yaşındaki yıldız, A.Gücü'yle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Saponara A.Gücü'nde

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, uzun süredir aradığı 10 numarayı İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Verona forması giyen Riccardo Saponara'yla anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolleri için geçtiğimiz gün Ankara'ya gelmişti. Testlerden geçen İtalyan maestro, dün akşam saatlerinde sarı-lacivertli kulüple 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

ÇİZME'NİN DEVLERİNDE OYNADI

Kariyerini İtalya'da geçiren tecrübeli oyuncu; Milan, Fiorentina, Empoli, Genoa, Lecce, Spezia ve Sampdoria gibi kulüplerde görev yaptı. Sezon başında bedelsiz olarak Verona'ya imza atan Saponara, Seria A'da istediği süreleri bulamadı. 12 maçta 336 dakika süre alırken; İtalya Kupası'nda da 2 karşılaşmada 42 dakika boy gösterdi. Yıldız ismin kariyerinde 394 maçta 58 gol ve 64 asisti bulunuyor.

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