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İlhan Palut: Güzel bir galibiyet aldık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından, “Maçın geneline baktığımız zaman ben Rizespor’un bir adım daha iyi futbol oynayıp pozisyona girdiğini gözlemledim. Bunun karşılığı olarak güzel bir galibiyet aldık oyuncularımı kutluyorum” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:53
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İlhan Palut: Güzel bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

Palut, Trabzonspor'un eksikleri olmasına rağmen skora etki edecek oyunculara sahip olduğunun altını çizerek, "Çok yoğun bir fikstürdeyiz. Üst üste çok fazla maç oynuyoruz ve bu da bütün takımlarda maç öncesi oyuncuların aldığı yük mental bozukluklara neden oluyor. Yine zor bir maça sahamızda çıktık. Maçın içine girdiğimizde İlk 10'ar dakika sonra yavaş yavaş oyuna ısınan bir Rizespor vardı. Trabzonspor eksikti ama yine skora etki edebilecek oyunculara sahiplerdi. İyi bir savunma yapmamız, çok kompakt oynamamız, rakibi mümkün olduğunca önde karşılamamız gerekiyordu. Savunma kısmında başarılıydık. Rakibimize pozisyon vermedik. Top bizde iken hedefimiz coşkulu oyun oynamaktı. Birçok defa kendi üçüncü bölgemize girdik. Sonuç olarak Varesanovic'in golüyle maçı kazandık. Maçın geneline baktığımız zaman ben Rizespor'un bir adım daha iyi futbol oynayıp pozisyona girdiğini gözlemledim. Bunun karşılığı olarak güzel bir galibiyet aldık oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Karşılaşmada hakem kararlarını değerlendiren Palut, "Biz de seminerlere gidip, hangi pozisyonun ne olduğunu bilelim. Hangisi el, hangisi penaltı, hangi ofsayt oyuncusu, aktif hangisi biz de bilelim. Yıllarımızı futbolla geçirmiş insanlar olarak, acaba ofsayt mı faul mü, değil mi, biz de kararsız kaldık. Herkes için bir standart arıyoruz. Türk futbolunda hakemler doğru kararlar verebilir, bunları tartışmıyorum. Sahada oyunu oynatma, sahada zaman çalmaya çalışan oyuncuyu tespit etme ve buna izin vermemesi gerekir. Biz de zaman zaman süreye oynuyoruz, bunlara izin vermemeli. Bu oyunu oynatmamız lazım. Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Kararlar doğru yanlış olabilir bilmiyorum. Ama hep beraber şu oyunu hakemler oynatsın biz de oynayalım. Kim kazanırsa kazansın" ifadelerini kullandı.

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