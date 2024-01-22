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G.Antep geri döndü

10 kişi kalan Güney ekibi, Sivas’ta 2-0’dan beraberliği yakaladı. Yiğidolar, ilk 15 dakikada Manaj’ın iki penaltı golüyle 2-0’ı buldu. G.Antep ekibi, 29’da Dragus ve 41’de Djilobodji’nin yaklaşık 30 metreden jeneriklik füzesiyle puanı kaptı. Kırmızı-siyahlılarda Maxim 81’de kırmızı gördü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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G.Antep geri döndü

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Sivasspor, G.Antep FK'yi ağırladı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, 8 ve 15'te Manaj'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Gaziantep FK, 2-0'ın ardından Sivas'ın hatalarını iyi değerlendirdi. Önce 29'da Appindangoye'nin kaptırdığı topu Maxim, golle sonuçlandırdı. 41'de stoper Djilobodji, yaklaşık 30 metreden gönderdiği füzeyle kaleci Ali Şaşal'ı avlayıp ilk devre skorunu belirledi: 2-2.

3 MAÇTIR HASRET

İkinci yarıda Sivasspor'da Kerem ve Manaj, kırmızı-siyahlılarda ise Maxim, çerçeveyi bulamadı. 81'de Maxim, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Sahasında tek galibiyeti olan Sivasspor'un 3 puan hasreti 3 maça çıkarken, evinde üst üste 2. beraberliğini aldı. Gaziantep ekibinin galibiyet hasret ise 4 karşılaşmaya çıktı. Marius Sumudica'nın öğrencileri dış sahada 3 maçtır yenilmezken, üst üste 2. beraberliğini elde etti.

SUMUDICA'YA BASIN TEPKİSİ

Sivas hocası Bülent Uygun, maç sonu Sumudica'yla yaşanan gerginlik için Rumen hocanın futbolcusuna parmakla vurarak konuşamayacağını söyledi. Sivaslı gazeteciler de Sumudica'nın toplantısını terk etti.

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