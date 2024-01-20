Haberler Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 18:12
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VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında iki İstanbul takımı VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1 berabere ayrılarak puanları paylaştı.

RAMS Başakşehir'in golü 45. dakikada Flavio Paoletti'den (k.k.) gelirken, Fatih Karagümrük'ün golünü 88. dakikada Salih Dursun kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Davide Biraschi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

RAMS Başakşehir bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, bu VavaCars Fatih Karagümrük puanını 21'e çıkardı.

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