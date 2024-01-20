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Ivo Vieira: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-0 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 22:49
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Ivo Vieira: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-0 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, karşılaşmanın ardından açıklamalardan bulundu.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 4-0 gibi bir skorla güzel galibiyet oldu. Oyun planımızı da sadık kaldık. Bu da skora yansıdı. Önemli bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Umut Nayir ile Mame Thiam'ın performansıyla ilgili konuşan Vieira, "Umut bize bugün çok katkı verdi. Thiam da yardımcı oldu. Doğru noktalara transfer yapmamız gerekiyordu. İkisi geldi. Transferlerimiz devam edecek. Böylece daha güçlü bir takım olacağız." diye konuştu.

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