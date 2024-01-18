Haberler Süper Lig Gaziantep FK Sivasspor maçına hazırlanıyor

Gaziantep FK Sivasspor maçına hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda konuk olacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK Sivasspor maçına hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda konuk olacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilen antrenmanda, Bodrumspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla birlikte Sivasspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayacak.

DİĞER
A SPOR CANLI İZLE 18 Ocak | ZTK Galatasaray-Ümraniyespor maçı şifresiz A Spor canlı yayın ekranında!
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu!
Sivasspor evinde turladı!
Transferde dur durak bilmiyor! F.Bahçe'den yılın bombası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir Karzaev'i gönderdi!
F.Bahçe'nin transfer hedefi derbi kadrosunda!
Süper Loto sorgulama ekranı 18 Ocak Perşembe 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Ocak rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK'da Sivasspor mesaisi Gaziantep FK'da Sivasspor mesaisi 16:39
F.Bahçe'nin transfer hedefi derbi kadrosunda! F.Bahçe'nin transfer hedefi derbi kadrosunda! 16:28
Adanaspor'da flaş ayrılık! Adanaspor'da flaş ayrılık! 16:07
Zaha için yurt dışından olay sözler! Zaha için yurt dışından olay sözler! 15:58
Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları! Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları! 15:45
Alcaraz Avustralya Açık'ta üst turda! Alcaraz Avustralya Açık'ta üst turda! 15:35
Daha Eski
UEFA'dan TFF'ye ziyaret! UEFA'dan TFF'ye ziyaret! 15:33
Sivasspor evinde turladı! Sivasspor evinde turladı! 14:52
Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı hangi kanalda? 14:47
Beşiktaş'ta Pendikspor mesaisi başladı Beşiktaş'ta Pendikspor mesaisi başladı 14:26
Beşiktaş'ta ayrılık! KAP'a bildirildi Beşiktaş'ta ayrılık! KAP'a bildirildi 14:00
G.Saray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar G.Saray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar 13:54