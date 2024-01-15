Haberler Süper Lig Jehezkel ve Karzev PFDK'ya sevk edildi

Jehezkel ve Karzev PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi: Bitexen Antalyasporlu Sagiv Jehezkel ve RAMS Başakşehir forması giyen Eden Karzev "İdeolojik Propaganda" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:24 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:50
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Jehezkel ve Karzev PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir'i "İdeolojik propaganda" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi. Aynı zamanda Antalyaspor'un da oyuncusunun hareketi nedeniyle aynı maddeden PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada RAMS Başakşehir forması giyen İsrailli oyuncu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında hem kendisinin hem de kulübünün disipline sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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