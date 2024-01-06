Samsunspor - Fatih Karagümrük CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor.
2 maçtır galip gelemeyen Yılport Samsunspor ile son 5 maçın 4'ünü kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
YILPORT SAMSUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Yılport Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Haluk, Bennasser, Taylan, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji.
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Levent, Ceccherini, Paoletti.
YILPORT SAMSUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Yılport Samsunspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.