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Samsunspor - Fatih Karagümrük CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Samsunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadelede Emre Kargın düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 19:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 19:02
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Samsunspor - Fatih Karagümrük CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor.

2 maçtır galip gelemeyen Yılport Samsunspor ile son 5 maçın 4'ünü kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

YILPORT SAMSUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Yılport Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Haluk, Bennasser, Taylan, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji.

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Levent, Ceccherini, Paoletti.

YILPORT SAMSUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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